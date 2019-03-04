В Балакове возле школы избили семиклассницу
В Балакове Саратовской области неизвестные напали и избили девочку-подростка.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП случилось примерно в 15 часов около школы №11.
Ученица седьмого класса возвращалась с занятий, когда на нее напали. По словам матери потерпевшей, девочку ударили по голове, отчего она потеряла сознание. Предположительно после этого ее били ногами по голове и телу.
Впоследствии прохожий помог девочке добраться до дома.
Сейчас девочка находится в шоковом состоянии и не может точно вспомнить произошедшего. По ее словам, во время нападения рядом стояли парни.
Возбуждено уголовное дело.
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По данному факту проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU