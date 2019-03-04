В Балакове возле школы избили семиклассницу

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-04T13:09:05+03:00

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В Балакове Саратовской области неизвестные напали и избили девочку-подростка.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП случилось примерно в 15 часов около школы №11.

Ученица седьмого класса возвращалась с занятий, когда на нее напали. По словам матери потерпевшей, девочку ударили по голове, отчего она потеряла сознание. Предположительно после этого ее били ногами по голове и телу.

Впоследствии прохожий помог девочке добраться до дома.

Сейчас девочка находится в шоковом состоянии и не может точно вспомнить произошедшего. По ее словам, во время нападения рядом стояли парни.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU