У церкви в Саратове столкнулись два авто

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-04T12:59:38+03:00

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На пересечении улиц Университетская и Большая Горная в Саратове, у храма во имя Преподобного Серафима Саровского, столкнулись ВАЗ-2112 и «Газель».

- Предполагается, что легковушка выехала на красный сигнал светофора на Большой Горной, а грузовик ехал по Университетской, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В результате ДТП пострадал 25-летний водитель и пассажир «двенадцатой». Им оказала помощь бригада Центра медицины катастроф, от госпитализации они отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU