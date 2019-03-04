2019-03-04T12:59:38+03:00
Происшествия

У церкви в Саратове столкнулись два авто

ВАЗ-2112 выехал на красный сигнал светофора
Ольга Муравлёва
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На пересечении улиц Университетская и Большая Горная в Саратове, у храма во имя Преподобного Серафима Саровского, столкнулись ВАЗ-2112 и «Газель».

- Предполагается, что легковушка выехала на красный сигнал светофора на Большой Горной, а грузовик ехал по Университетской, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В результате ДТП пострадал 25-летний водитель и пассажир «двенадцатой». Им оказала помощь бригада Центра медицины катастроф, от госпитализации они отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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