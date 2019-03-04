Молодую мать из Энгельса посадили за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-04T12:50:17+03:00

При обыске у нее нашли 17,08 грамма дури

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Суд признал виновной 22-летнюю девушку в покушении на сбыт наркотиков и продажу веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

- Установлено, что 27 октября 2018 года девушка получила от неустановленного лица определенное количество «солей». Наркотик она раскидывала по закладкам, чтобы потом его могли оттуда взять покупатели, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В этот же день гражданку задержала полиция. При обыске у нее обнаружили 17,08 грамма вещества. Она сама показала, где положила остальной товар, который тоже изъяли.

Поскольку у девушки есть двое маленьких детей, над ней сжалились и назначили 7,5 года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU