Бизнесмена из Балакова оштрафовали за продажу сигарет около школы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-04T12:43:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Балакова выявила нарушения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

- Индивидуальный предприниматель продавал в розницу табачную продукцию на расстоянии менее 100 м от школы №15. За это на бизнесмена завели дело об административном правонарушении, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Постановлением начальника Северного ТО управления Роспотребнадзора по Саратовской области ИП обязали отдать в казну 5 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU