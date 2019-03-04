Бизнесмена из Балакова оштрафовали за продажу сигарет около школы
Такой поступок является нарушением закона
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Прокуратура Балакова выявила нарушения законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
- Индивидуальный предприниматель продавал в розницу табачную продукцию на расстоянии менее 100 м от школы №15. За это на бизнесмена завели дело об административном правонарушении, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Постановлением начальника Северного ТО управления Роспотребнадзора по Саратовской области ИП обязали отдать в казну 5 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU