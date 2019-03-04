Саратовских строителей призовут к ответу за недостроенный дом

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-04T12:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения градостроительного законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома на 2-м Мельничном проезде.

- Его застройщиком является ЖСК «Мельничный». Компания выбрала своим подрядчиком ООО «Стройдом». Выяснилось, что организация нарушила обязательные требования в области строительства и применения стройматериалов, — рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

Козырек над входом в многоквартирный дом не имеет уклона к наружной стене дома, газовые баллоны не хранятся в металлических клетках и ящиках, из-за чего могут упасть. По периметру здания нет защитных козырьков на наружных стенах. На лестничных маршах между четвертым и пятым этажом нет ограждения.

Директор ООО «Стройдом» получил представления за выявленные нарушения. Кроме того, на него завели дело об административном правонарушении.

Строительство дома на Мельничном контролирует прокуратура района.

ИСТОЧНИК KP.RU