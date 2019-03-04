Саратовцев днем 5 марта ждет потепление
Температура поднимется до +1…+3
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В Саратове 5 марта ожидается облачная погода с прояснениями, ночью будут осадки, а днем — слабые. Местами туман с видимостью 500 м и менее, гололедица.
- Ветер западный и юго-западный — 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. ночью будет от -1 до -3 градусов, днем теплее — +1…+3 градуса, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также горожан предупреждают о затруднениях в работе транспорта, обрывах линий электропередач, повышении риска возникновения ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU