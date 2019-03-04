Саратовские «двушки» подорожали за год на 8%

СЕГОДНЯ 12:16 2019-03-04T12:20:39+03:00

По стране за год цены выросли от 1% до 22%

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Самые дешевые «двушки» предлагают в Магнитогорске, самые дорогие — в Москве. Саратов из 75 городов, участвовавших в рейтинге, занял 52 место по стоимости таких квартир. Итоги своего исследования опубликовали эксперты портала Domofond.ru

В Магнитогорске можно купить двухкомнатную квартиру в среднем за 1 625 000 рублей, в Москве за нее придется выложить 12 212 000. На втором месте Санкт-Петербург — 7 935 000 рублей.

Саратов в рейтинге занял 52 место, со средней ценой в 2 425 000 рублей за «двушку». Удорожание за год составило по данным портала «Домофонд» 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU