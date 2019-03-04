Шестилетней Свете Бардычевой из Саратова собирают деньги на реабилитацию
Жительница Саратова просит помочь со средствами на реабилитацию внучки
Бабушка, опекающая десятилетнюю Свету Бардычеву из Саратова, просит неравнодушных людей помочь со сбором средств на реабилитацию внучки. Отклонения в развитии девочки близкие стали замечать в раннем возрасте. Врачи диагностировали ДЦП, направили в адаптивную школу «Реабилитация и физкультура». Комплекс мероприятий дал положительные результаты, но пять лет назад был поставлен новый диагноз — синдром Ангельмана.
- Этот диагноз прозвучал для меня как приговор, но я не теряла надежды — ездила с внучкой по 4-5 раз в год на реабилитацию и радовалась вместе с ней каждой маленькой победе: хоть и небольшой, но прогресс есть, — признается бабушка девочки Наталия Ефремова.
Особенно эффективной была реабилитация в неврологическом центре «Прогноз» Санкт-Петербурга в августе 2018.
- Света стала спокойнее, пробует петь, начинает понимать ритм в музыке. Для нас это большая радость! — делится Наталия Александровна.
Нужен следующий курс реабилитации, однако каждая поездка стоит немалых денег, которых у семьи нет. Перечислить средства можно на расчетный счет:
ИНН/КПП 6452121957/645645201001
Банковские реквизиты:
п/я 40703810056000002836 в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ЗАО Сбербанк г. Самара БИК 043601607 к/с30101810200000000607
Адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 112/124, пом. 2
Получатель — Благотворительный фонд «Неравнодушные сердца»
Номер карты: 5336 6900 3324 1672
Наталья Ефимовна Ефремова тел. 8 927 142 96 27
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