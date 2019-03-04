Шестилетней Свете Бардычевой из Саратова собирают деньги на реабилитацию

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-04T12:19:12+03:00

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Жительница Саратова просит помочь со средствами на реабилитацию внучки

Бабушка, опекающая десятилетнюю Свету Бардычеву из Саратова, просит неравнодушных людей помочь со сбором средств на реабилитацию внучки. Отклонения в развитии девочки близкие стали замечать в раннем возрасте. Врачи диагностировали ДЦП, направили в адаптивную школу «Реабилитация и физкультура». Комплекс мероприятий дал положительные результаты, но пять лет назад был поставлен новый диагноз — синдром Ангельмана.

- Этот диагноз прозвучал для меня как приговор, но я не теряла надежды — ездила с внучкой по 4-5 раз в год на реабилитацию и радовалась вместе с ней каждой маленькой победе: хоть и небольшой, но прогресс есть, — признается бабушка девочки Наталия Ефремова.

Особенно эффективной была реабилитация в неврологическом центре «Прогноз» Санкт-Петербурга в августе 2018.

- Света стала спокойнее, пробует петь, начинает понимать ритм в музыке. Для нас это большая радость! — делится Наталия Александровна.

Нужен следующий курс реабилитации, однако каждая поездка стоит немалых денег, которых у семьи нет. Перечислить средства можно на расчетный счет:

ИНН/КПП 6452121957/645645201001

Банковские реквизиты:

п/я 40703810056000002836 в ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ЗАО Сбербанк г. Самара БИК 043601607 к/с30101810200000000607

Адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 112/124, пом. 2

Получатель — Благотворительный фонд «Неравнодушные сердца»

Номер карты: 5336 6900 3324 1672

Наталья Ефимовна Ефремова тел. 8 927 142 96 27

ИСТОЧНИК KP.RU