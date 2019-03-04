2019-03-04T11:55:14+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина стянул с ушей спящей женщины серьги

Он сделал это, чтобы продолжить праздник
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе Саратовской области осудили 32-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже серег у знакомой.

- Потерпевшая отмечала свой прошедший день рождения в гостях у одного из покровчан 5 декабря 2017 года. После употребления большого количества алкоголя женщина легла спать. Когда все гости разошлись, злоумышленник стянул с гражданки серьги за 6 тыс. рублей, чтобы продолжить праздник, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

После этого он вместе с другом сдал ювелирные изделия в ломбард.

Суд приговорил вора к одному году лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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