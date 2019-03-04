2019-03-04T11:50:08+03:00
Происшествия

В Вольске «Магнит-косметик» оштрафовали за продажу игральных карт

На товарах не был указан возрастной ценз
Дарья Вострикова
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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о распространении среди детей продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию.

- Проверка показала, что в помещении магазина «Магнит-Косметик» продавали игральные карты, на которых не был указан возрастной ценз. Этот товар можно использовать только по достижению 12 лет, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Директора магазина привлекли к административной ответственности — штрафу в размере 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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