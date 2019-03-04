В Саратове СУ СКР взяло под опеку мальчика, который лишился семьи на пожаре и в ДТП
В Ленинском районе Саратова сотрудники следственного комитета взяли шефство над ребенком, который остался сиротой после пожара и ДТП.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», трагедия произошла 10 июля прошлого года. 13-летний Василий Чирков находился на отдыхе, когда в его доме в Ершове случился пожар. Погибли мама и бабушка мальчика.
За Василием, чтобы его забрать, приехали родственники, но на обратном пути их автомобиль попал в аварию. Тетя и сестра погибли, а ребенок остался жив.
После такого стечения трагических обстоятельств, Василий проживает с сестрой, которая оформила на него опекунство.
Кроме того, над ребенком взяли шефство сотрудники СУ СКР. В день его рождения, на 14-летие, они навестили его и вручили подарок.
ИСТОЧНИК KP.RU