В Саратове СУ СКР взяло под опеку мальчика, который лишился семьи на пожаре и в ДТП

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-04T11:56:57+03:00

В день рождения они пришли в гости и вручили подарок

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В Ленинском районе Саратова сотрудники следственного комитета взяли шефство над ребенком, который остался сиротой после пожара и ДТП.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», трагедия произошла 10 июля прошлого года. 13-летний Василий Чирков находился на отдыхе, когда в его доме в Ершове случился пожар. Погибли мама и бабушка мальчика.

За Василием, чтобы его забрать, приехали родственники, но на обратном пути их автомобиль попал в аварию. Тетя и сестра погибли, а ребенок остался жив.

После такого стечения трагических обстоятельств, Василий проживает с сестрой, которая оформила на него опекунство.

Кроме того, над ребенком взяли шефство сотрудники СУ СКР. В день его рождения, на 14-летие, они навестили его и вручили подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU