В Саратовской области сгорели три сарая

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-04T11:41:05+03:00

В результате возгораний никто не пострадал

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В прошлую субботу, 2 марта, в 22:42 в селе Пады Балашовского района загорелась кровля деревянного сарая.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, с возгоранием на площади 60 кв. м справилась одна единица техники.

Еще два сарая горели 4 марта на улице Мурманская в Кировском районе Саратова. Об этом оперативному дежурному стало известно в 04:58.

Огонь на площади 28 кв. м потушили 12 пожарных и три единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU