В январе саратовцы отдали 111,2 тыс. рублей административных штрафов
Было рассмотено 99 дел
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В прошлую среду, 27 февраля, состоялось заседание административной комиссии муниципального образования «Город Саратов».
Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, по итогам рассмотрения 99 дел к ответственности привлекли одно должностное лицо и 102 физических.
За январь горожане заплатили 111,2 тыс. рублей штрафов.
Сумма наложенных штрафов за комиссию составляет 261,5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU