2019-03-04T11:50:51+03:00
Общество

В январе саратовцы отдали 111,2 тыс. рублей административных штрафов

Было рассмотено 99 дел
Дарья Вострикова
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В прошлую среду, 27 февраля, состоялось заседание административной комиссии муниципального образования «Город Саратов».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, по итогам рассмотрения 99 дел к ответственности привлекли одно должностное лицо и 102 физических.

За январь горожане заплатили 111,2 тыс. рублей штрафов.

Сумма наложенных штрафов за комиссию составляет 261,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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