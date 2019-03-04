На конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Поволжья

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-04T11:26:02+03:00

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Более 100 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson.

Автором сотого материала «Биометрия в платежных системах. Будущее уже сегодня» стал корреспондент сетевого издания «Пенза-Онлайн» Владислав Беляков. В своем материале он рассказывает о прошедшей в Пензе научно-практической конференции, на которой среди прочих вопросов обсуждались перспективы биометрии при совершении платежей.

- Биометрия становится важным элементом цифровизации. С одной стороны, такие технологии повышают комфорт человека, с другой — безопасность пользователя в информационном пространстве. Я думаю, что в ближайшие несколько лет биометрия заменит множество документов, подтверждающих личность гражданина, будь то паспорт или водительское удостоверение. Уйдут в прошлое и банковские карты. Уверен, что конкурс «Вместе в цифровое будущее — прекрасная площадка, которая позволяет привлечь больше внимания к этой интересной, на мой взгляд, теме, — отметил Владислав Беляков.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.smi.rt.ru до 31 марта 2019 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2019 года, а федерального — в июне. Победители конкурса отправятся осенью 2019 года в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса — компании Ericsson.

ИСТОЧНИК KP.RU