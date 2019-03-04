Из саратовской комиссионки рецидивист украл телефон

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-04T11:18:28+03:00

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В Саратове полицейские нашли грабителя, который забрал в комиссионке мобильный телефон.

- Утром 2 марта в полицию пришел 27-летний приемщик-оценщик и рассказал, что вечером 28 февраля неизвестный в торговом зале комиссионного магазина на Соколовой улице открыто забрал телефон Samsung G2 за 1,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и задержали 30-летнего рецидивиста.

У мужчины забрали телефон, он признался в преступлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU