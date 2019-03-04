2019-03-04T11:21:56+03:00
Происшествия

Семь раз судимый мужчина украл батареи в Заводском районе

Ради этого он сломал замок решетки на окне
Дарья Вострикова
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Полиция раскрыла кражу у 42-летнего мужчины.

- По его словам, в период с 28 февраля по 1 марта кто-то разломал замок на решетке окна в нежилом помещении на Прудной улице Заводского района и украл оттуда две чугунные батареи отопления, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 26-летний рецидивист, за спиной которого уже семь обвинительных приговоров.

Мужчина во всем признался и сейчас ожидает решения суда под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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