Юлия Литневская приняла участие в работе регионального общественно-политического форума «Вектор развития»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-04T11:25:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове прошел региональный форум «Вектор развития», на котором состоялся второй этап XI конференции Саратовского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», а также открытие Года патриота в регионе.

По результатам конференции СРО ВОО МГЕР были выбраны члены регионального штаба и контрольно-ревизионной комиссии. Также состав управляющих органов регионального отделения был одобрен координатором «Молодой Гвардии» по Приволжскому федеральному округу Люцией Юлуевой. Перед участниками форума выступил депутат Саратовской областной думы Иван Дзюбан, ранее передавший полномочия координатора на IX съезде МГЕР, который состоялся в феврале в Москве.

Почетными гостями конференции стали председатель региональной избирательной комиссии Владимир Писарюк, депутат Саратовской городской думы Евгений Чернов и председатель Саратовского областного отделения «Боевое братство» Сергей Авезниязов и депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

Юлия Литневская в формате открытого диалога рассказала участникам встречи о современной публичной политике, упомянув о своей долгой дружбе с Саратовским региональным отделением всероссийской общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России».

Высокий вклад «МедиаГвардии» в борьбу с противоправным контентом на территории региона отметили представители областной прокуратуры. После завершения официальной части первого дня форума для участников прошел командообразующий квест и игра «Квиз».

- То, с каким вниманием слушали мою лекцию участники конференции, какие умные и серьезные вопросы они задавали — свидетельствует, что они не случайные гости на этом молодежном форуме. И радует, что нам удалось серьезно обсудить не только политические, но и мировоззренческие вопросы. На конференции было очень много новых лиц, и это при том, что мне довелось видеть, в буквальном смысле, как зарождалась «Молодая Гвардия» в нашем регионе. Мы вспомнили, как создавалась организация под руководством Николая Васильевича Панкова, который потом стал координатором в масштабе всего ПФО. С тех пор именно наше Саратовское отделение занимает лидирующие позиции по многим направлениям в Общероссийском рейтинге молодежных организаций. Ребятам есть чем гордиться, и есть к чему стремиться. И это — главное! — прокомментировала Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU