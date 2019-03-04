На пожаре в Калининске пострадал пенсионер
Предположительно, огонь разошелся из-за неправильного обращения с печью
Изменить размер текста:
Вчера, 3 марта, в 7:28 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме, который находится в Калининске.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, с огнем на площади 20 кв. м справились восемь пожарных и две единицы техники.
В результате возгорания пострадал 73-летний мужчина.
Предположительно, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи.
ИСТОЧНИК KP.RU