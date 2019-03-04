На пожаре в Калининске пострадал пенсионер

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-04T11:10:24+03:00

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Вчера, 3 марта, в 7:28 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме, который находится в Калининске.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, с огнем на площади 20 кв. м справились восемь пожарных и две единицы техники.

В результате возгорания пострадал 73-летний мужчина.

Предположительно, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи.

ИСТОЧНИК KP.RU