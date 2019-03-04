Припаркованный Opel мешает ликвидировать аварию на водоводе по Тархова
Коммунальщики просят сообщить в диспетчерскую о владельце авто
Автомобиль мешает ликвидировать аварию на Тархова
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В Саратове специалисты ООО «КВС» начали работы по ликвидации аварии на улице Тархова.
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, на Тархова сейчас из-за повреждения на трубопроводе вода изливается на поверхность.
Специалисты отключили водоснабжение. Однако вести работы мешает припаркованный автомобиль Opel с госномером К555КР 64.
- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по телефону: 8 (8452) 24-65-24, — сообщают на предприятии.
Потоп в Солнечном.
ИСТОЧНИК KP.RU