2019-03-04T11:23:59+03:00
Недвижимость

Припаркованный Opel мешает ликвидировать аварию на водоводе по Тархова

Коммунальщики просят сообщить в диспетчерскую о владельце авто
Екатерина Семенова
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Автомобиль мешает ликвидировать аварию на ТарховаАвтомобиль мешает ликвидировать аварию на Тархова
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В Саратове специалисты ООО «КВС» начали работы по ликвидации аварии на улице Тархова.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, на Тархова сейчас из-за повреждения на трубопроводе вода изливается на поверхность.

Специалисты отключили водоснабжение. Однако вести работы мешает припаркованный автомобиль Opel с госномером К555КР 64.

- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по телефону: 8 (8452) 24-65-24, — сообщают на предприятии.

Потоп в Солнечном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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