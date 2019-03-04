2019-03-04T11:52:47+03:00
Происшествия

Житель Петровска ответит за продажу ядовитого алкоголя

Он уже отбывал срок за такое же преступление
Дарья Вострикова
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Перед судом предстанет 37-летний житель Петровска, который продавал небезопасный алкоголь.

- В рамках контрольной закупки днем 15 февраля местный житель приобрел у торговца 0,5 литра спиртосодержащей жидкости. Экспертиза показала, что в этой жидкости предельно допустимый уровень метанола был превышен в 10 раз. Поэтому употребление такого алкоголя могло быть опасно для жизни, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Еще до окончания следствия мужчина полностью признал свою вину. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Уголовное дело в отношении продавца направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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