Житель Петровска ответит за продажу ядовитого алкоголя
Перед судом предстанет 37-летний житель Петровска, который продавал небезопасный алкоголь.
- В рамках контрольной закупки днем 15 февраля местный житель приобрел у торговца 0,5 литра спиртосодержащей жидкости. Экспертиза показала, что в этой жидкости предельно допустимый уровень метанола был превышен в 10 раз. Поэтому употребление такого алкоголя могло быть опасно для жизни, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Еще до окончания следствия мужчина полностью признал свою вину. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
Уголовное дело в отношении продавца направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU