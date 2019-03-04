Главный пристав в Алгае уменьшил долг родственнику в 1 574 раза

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-04T11:06:35+03:00

Он должен был отдать более 148 тыс. рублей за причиненный моральный вред

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Бывшего начальника службы судебных приставов Александрово-Гайского района призовут к ответу за злоупотребление служебными полномочиями.

- Установлено, что в производстве действующего сотрудника службы в период с 2016 по 2018 год находилось исполнительное производство о взыскании морального вреда с члена семьи бывшего начальника данного отдела службы судебных приставов в размере более 148 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Желая помочь родственнику, бывший начальник районного отдела в 2016 году заставлял подчиненного не проводить действий по исполнительному производству, а потом и вовсе забрал этот документ, который хранил в своем служебном кабинете.

В итоге с должника взыскали только 94 рублей.

Материалы проверки направили в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действия должностного лица.

За ходом предварительного расследования следит прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU