Главный пристав в Алгае уменьшил долг родственнику в 1 574 раза
Бывшего начальника службы судебных приставов Александрово-Гайского района призовут к ответу за злоупотребление служебными полномочиями.
- Установлено, что в производстве действующего сотрудника службы в период с 2016 по 2018 год находилось исполнительное производство о взыскании морального вреда с члена семьи бывшего начальника данного отдела службы судебных приставов в размере более 148 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Желая помочь родственнику, бывший начальник районного отдела в 2016 году заставлял подчиненного не проводить действий по исполнительному производству, а потом и вовсе забрал этот документ, который хранил в своем служебном кабинете.
В итоге с должника взыскали только 94 рублей.
Материалы проверки направили в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действия должностного лица.
За ходом предварительного расследования следит прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU