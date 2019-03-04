В СГТУ начались торжества к юбилею первого космонавта

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-04T11:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

1 марта 2019 года в актовом зале СГТУ имени Гагарина Ю. А. состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею Юрия Гагарина.

Его гостями стали более 400 человек, в том числе представители федеральных и областных министерств и ведомств, правительства области, городской думы, промышленного сектора, бизнеса, ветераны космодромов страны, Герои России, музейные работники, представители общественности и СМИ, студенты и сотрудники Гагаринского вуза.

.

- Сегодня вуз готовит специалистов для инженерного, космического, оборонно-промышленного комплексов страны, IT-индустрии, а также сфер, активно применяющих нанотехнологии и робототехнику. Выпускники трудятся на предприятиях, выпускающих космическую технику, приборы и оборудование для инженерно-космической отрасли России, — говорилось в поздравительном адресе министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, который зачитала заместитель директора департамента государственной службы и кадров министерства науки и высшего образования РФ Вера Самородова.

Министр образования Саратовской области Ирина Седова передала поздравление СГТУ от губернатора Саратовской области.

- Гагарин задал высокую планку героических дел во имя прогресса. Мы, жители Саратовской области, гордимся тем, что его жизненный путь связан с нашим регионом, — говорилось в нем.

Ирина Седова наградила за добросовестный и многолетний труд архивариуса Народного музея Ю. А. Гагарина Профессионально-педагогического колледжа СГТУ Людмилу Визгалову, за патриотическое воспитание молодого поколения на примере жизни и подвига Ю. А. Гагарина ветеранов космодромов страны Александра Грунова, Владимира Кузичкина, за многолетнее и плодотворное сотрудничество и просветительскую работу по истории учебного заведения выпускника Владимира Колемасова, за большой личный вклад в дело сохранения культурного наследия бывшего работника учебного заведения Галину Ильину, за добросовестный и многолетний труд методиста Народного музея Ю. А. Гагарина Ольгу Дмитриеву.

.

Герой РФ Сергей Нефедов рассказал об общении с Гагариным и пожелал саратовцам во всем на час опережать столицу: «Студенты Профессионально-педагогического колледжа и СГТУ – новая надежда человечества. Помните, что к исполнению самых амбициозных желаний приводит напряженная работа».

- Гагарин открыл эру пилотируемой космонавтики, концепция которой — научить человека жить и работать в космосе. Его подвиг никому и никогда не позволит снять с СССР космическую корону, — отметил в своем выступлении академик, заслуженный испытатель космической техники, ветеран космонавтики, помощник президента Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Валерий Фаренков.

Депутат Саратовской областной думы, член союза машиностроителей России Николай Бушуев вспомнил, что известие о первом полете человека в космос застало его десятилетним мальчишкой у разлитой весенней реки в селе.

- Мог ли я тогда предположить, что моя жизнь тоже будет связана с космосом, ведь мы создаем системы космической связи, — отметил он.

- Технический университет горд носить имя первого космонавта и немало делает для космической отрасли, воспитывая инженеров-изобретателей, укрепляя сотрудничество с промышленностью области. Каждый раз наши студенты и выпускники, достигая каких либо высот в профессиональной, культурной и спортивной деятельности, благодарят вуз и с гордостью отмечают: «Я — гагаринец», — сказал в своем выступлении и. о. ректора СГТУ Олег Афонин.

Олег Афонин наградил за профессионализм, качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей заведующего хозяйством Профессионально-педагогического колледжа Сергея Галаса, за многолетнее и плодотворное сотрудничество и просветительскую работу по истории учебного заведения Ирину Кофман.

В ходе торжества гостям в виде театрализованного действия показали основные вехи жизненного пути и подвига Юрия Гагарина. Гости отметили оригинальность постановки. Кроме того, мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов.

.

Юбилейная программа продолжилась заседанием круглого стола «Эпоха Гагарина: вызовы и приоритеты», которое также прошло в техническом университете.

ИСТОЧНИК KP.RU