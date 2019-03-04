Начальник участка СГЭТ оштрафован за падение слесаря с крыши трамвая

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-04T10:52:15+03:00

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Суд признал виновным 67-летнего начальника аварийно-восстановительного участка службы движения МУПП «Саратовгорэлектротранс» Александра Уланова в нарушении требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности причинении тяжкого вреда здоровью человека.

- Мужчина допустил подчиненного ему слесаря-электрика работать на высоте, хотя тот не проходил нужное обучение. В итоге 2 октября 2018 года мужчина залез на крышу трамвая, чтобы отремонтировать его. Однако он получил удар трубой рамы пантографа в лицо, упал на землю и получил многочисленные телесные повреждения. Часть из них причинили тяжкий вред его здоровью, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из государственной инспекции труда Саратовской области.

Еще до окончания следствия Александр Уланов признал свою вину.

Его обязали отдать судебный штраф — 8 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU