В Саратове на Верхней Прохладной улице внедорожник сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:20 2019-03-04T10:48:17+03:00

До этого водитель влетел в припаркованную иномарку

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В прошлую субботу, 2 марта, в 11:00 на Верхней-Прохладной улице в Саратове 35-летний водитель Niva Chevrolet устроил ДТП.

- По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованную Škoda Kodiaq, за рулем которой был 37-летний водитель. После этого внедорожник наехал на 60-летнего гражданина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате аварии пешеход госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU