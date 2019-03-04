2019-03-04T10:48:17+03:00
Происшествия

В Саратове на Верхней Прохладной улице внедорожник сбил пешехода

До этого водитель влетел в припаркованную иномарку
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прошлую субботу, 2 марта, в 11:00 на Верхней-Прохладной улице в Саратове 35-летний водитель Niva Chevrolet устроил ДТП.

- По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованную Škoda Kodiaq, за рулем которой был 37-летний водитель. После этого внедорожник наехал на 60-летнего гражданина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате аварии пешеход госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24