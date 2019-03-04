В Саратове на Верхней Прохладной улице внедорожник сбил пешехода
До этого водитель влетел в припаркованную иномарку
Изменить размер текста:
В прошлую субботу, 2 марта, в 11:00 на Верхней-Прохладной улице в Саратове 35-летний водитель Niva Chevrolet устроил ДТП.
- По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованную Škoda Kodiaq, за рулем которой был 37-летний водитель. После этого внедорожник наехал на 60-летнего гражданина, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.
В результате аварии пешеход госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU