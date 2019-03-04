Саратовец пойдет под суд за сбитого инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-04T10:46:53+03:00

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Следователи Ленинского района возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего саратовца. Его обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти.

- По версии следствия, ночью 5 февраля 2019 года двое инспекторов ГИБДД патрулировали Ленинский район. Они заметили легковушку, которая развернулась на встречную полосу на проспекте 50 лет Октября и скрылась. Полицейские догнали машину на одной из улиц. Один из стражей порядка подошел к водителю. Тот был пьян, поэтому попытался уехать, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Он уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду. В итоге 31-летний мужчина тронулся, сбил второго инспектора и провез его несколько метров на капоте автомобиля. После чего бросил руль и попытался бежать, но правоохранители отрезали ему все пути к отступлению.

Наказание мужчине будет назначено после того, как все обстоятельства дела прояснятся и расследование завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU