В Заводском районе столкнулись иномарка и бензовоз

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-04T10:25:27+03:00

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Вчера, 3 марта, в 14:00 напротив дома №90а на Ново-астраханском шоссе Заводского района Саратова 42-летний водитель Ford Mondeo устроил ДТП.

- По предварительным данным, он нарушил правила маневрирования, из-за чего влетел в бензовоз MAN, за рулем которого был 56-летний мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД.

В результате аварии 46-летняя пассажирка иномарки госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU