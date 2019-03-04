Дорога до Сабуровки расчищена

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-04T11:58:01+03:00

Было заметено около 400 м трассы

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В Саратовском районе расчистили дорогу по направлению к аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», трассу замело снегом, что привело к остановке движения. Проезд был невозможен между 2-й Расловкой и Сабуровкой, на протяжении примерно 400 м. Всего дорога от Шевыревки до Сабуровки относится к первой категории и ее длина составляет около 12 км.

Сейчас проезд прочищен силами подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU