2019-03-04T11:58:01+03:00
Общество

Дорога до Сабуровки расчищена

Было заметено около 400 м трассы
Екатерина Семенова
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В Саратовском районе расчистили дорогу по направлению к аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», трассу замело снегом, что привело к остановке движения. Проезд был невозможен между 2-й Расловкой и Сабуровкой, на протяжении примерно 400 м. Всего дорога от Шевыревки до Сабуровки относится к первой категории и ее длина составляет около 12 км.

Сейчас проезд прочищен силами подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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