Балашовцы лишились дома и сарая из-за долга по ипотеке

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-04T09:53:04+03:00

Они не отдавали более 2 млн рублей

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На исполнении в отделах приставов Балашовского, Романовского и Самойловского районов находится производство о взыскании в солидарном порядке с балашовцев долга по ипотеке размером в 2 млн рублей.

- Поскольку деньги никто отдавать не торопился, кредитор обратился в суд с требованием наложить взыскание на заложенное имущество. Это жилой дом площадью 220 кв. м, сарай 31 кв. м и земельный участок — 1 545 кв. м, принадлежащие на праве общей долевой собственности должникам. Суд встал на сторону истца, — рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП.

В районном отделе в отношении неплательщиков возбудили производство, но ситуация никак не изменилось.

Тогда судебный пристав арестовал имущество, которое пойдет на продажу для погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU