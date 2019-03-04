Саратовский спортсмен взял «бронзу» первенства России по зимнему триатлону

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-04T09:39:05+03:00

Он получил награду в первый день соревнования

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Со 2 по 3 марта в Зеленодольске прошло первенство России по зимнему триатлону.

- В первый день соревнований саратовский спортсмен Антон Матрусов занял третье место в индивидуальной гонке среди юниоров возрастом 20-23 года. Он готовился в школе «Надежда Губернии». Еще одна воспитанница этой школы, Ярослава Шиманова, заняла пятое место в индивидуальной гонке среди девушек 15-17 лет, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области.

Во второй день саратовец Ярослав Торгашов стал бронзовым призером эстафеты в возрасте от 15 до 17 лет в составе сборной команды Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU