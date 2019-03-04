В Кировском районе у пенсионерки отобрали банковские карты и кошелек

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-04T09:25:37+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла грабеж у 56-летней женщины.

- По словам пенсионерки, 21 февраля неизвестный напал на нее около дома на улице Зарубина и отобрал кошелек, где лежали 2,95 тыс. рублей и две банковские карты, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого грабителя задержали. Им оказался 30-летний рецидивист, за спиной которого шесть обвинительных приговоров.

Мужчина во всем признался и рассказал, что потратил похищенные деньги на себя.

На него завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU