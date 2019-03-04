2019-03-04T09:18:54+03:00
Происшествия

На дороге к аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой застрял грейдер

Трассу замело снегом
Екатерина Семенова
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Пробка на подъезде к аэропорту "Гагарин". Фото соцсетейПробка на подъезде к аэропорту "Гагарин". Фото соцсетей
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В Саратовском районе замело дорогу к строящемуся аэропорту «Гагарин».

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, из-за снега остановлено движение на северном подъезде.

Ситуация настолько сложная, что застрял даже грейдер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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