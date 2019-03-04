На дороге к аэропорту «Гагарин» под Сабуровкой застрял грейдер
Трассу замело снегом
Пробка на подъезде к аэропорту "Гагарин". Фото соцсетей
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В Саратовском районе замело дорогу к строящемуся аэропорту «Гагарин».
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, из-за снега остановлено движение на северном подъезде.
Ситуация настолько сложная, что застрял даже грейдер.
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ИСТОЧНИК KP.RU