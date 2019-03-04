Двое парней устроили взрыв на Лесной республике

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-04T09:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 3 марта, в 23:50, на третьем этаже в подъезде №3 дома на улице Лесная республика прогремел взрыв. В этом здании размещается ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Ленинского района».

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего мужчину, за спиной которого уже восемь обвинительных приговоров.

Его предполагаемого подельника росгвардейцы задержали у дома на Лунной улице.

Им оказался 36-летний рецидивист, отбывавший срок уже четыре раза.

По предварительной информации, виной тому стало использование взрывпакета «Стрейбол».

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU