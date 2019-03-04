Двое парней устроили взрыв на Лесной республике
По делу проводится проверка
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Вчера, 3 марта, в 23:50, на третьем этаже в подъезде №3 дома на улице Лесная республика прогремел взрыв. В этом здании размещается ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Ленинского района».
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего мужчину, за спиной которого уже восемь обвинительных приговоров.
Его предполагаемого подельника росгвардейцы задержали у дома на Лунной улице.
Им оказался 36-летний рецидивист, отбывавший срок уже четыре раза.
По предварительной информации, виной тому стало использование взрывпакета «Стрейбол».
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU