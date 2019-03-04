Водителям перестанут мешать баннеры на Усть-Курдюмском шоссе
Прокуратура Саратова выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и рекламе при размещении баннеров на территории города.
- Между саратовским комитетом по управлению имуществом и ООО «Гэллэри Сервис» заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Компания имела право устанавливать баннеры площадью 36 кв. м по адресу: Усть-Курдюмское шоссе/улица Усть-Курдюмская, дом №3в. Однако края рекламной конструкции над проезжей частью дороги превышают допустимые ГОСТом значения на 5,5 м, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Надзорный орган направил в суд восемь исков о демонтаже баннера.
ИСТОЧНИК KP.RU