Водителям перестанут мешать баннеры на Усть-Курдюмском шоссе

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-04T09:19:51+03:00

Они установлены не по ГОСТу

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Прокуратура Саратова выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения и рекламе при размещении баннеров на территории города.

- Между саратовским комитетом по управлению имуществом и ООО «Гэллэри Сервис» заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Компания имела право устанавливать баннеры площадью 36 кв. м по адресу: Усть-Курдюмское шоссе/улица Усть-Курдюмская, дом №3в. Однако края рекламной конструкции над проезжей частью дороги превышают допустимые ГОСТом значения на 5,5 м, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Надзорный орган направил в суд восемь исков о демонтаже баннера.

ИСТОЧНИК KP.RU