2019-03-04T08:40:44+03:00
Происшествия

В Саратове юноша украл из магазина пять шампуней и бальзам

Он питал слабость к марке Pantene Pro-V
Дарья Вострикова
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Вчера, 3 марта, полиция раскрыла кражу из магазина на Большой Садовой улице в Кировском районе Саратова.

- В отдел заместитель директора торговой точки обратился через 45 минут после кражи. Из зала исчезли пять шампуней и бальзам Pantene Pro-V общей стоимостью 1 619 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Предполагаемого похитителя задержали. Им оказался 24-летний безработный парень. На него завели уголовное дело, которое может закончиться его первой судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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