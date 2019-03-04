2019-03-04T08:09:40+03:00
Происшествия

Покупатель похищенных книг из Госархива Саратовской области вернул их государству

Ранее УФСБ нашло только 46 украденных книг
Ольга Муравлёва
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В Саратове под суд пойдет 29-летний начальник отдела технического и хозяйственного обеспечения Госархива Саратовской области. Мужчину обвиняют в хищении документов, имеющих особую историческую, научную и культурную.

- Злоумышленник, воспользовавшись открытой дверью в архивохранилище, в период с 30 мая по 3 июня 2016 года похитил 11 книг коллекции «Метрические книги церквей Саратовской губернии» 1821-1885 годов издания. Общая стоимость книг — 286 млн рублей, а продал он их по 500 рублей каждую, а деньги присвоил себе, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Всего весной-летом того года из архива было украдено 57 книг этой коллекции. Сотрудники УФСБ по Саратовской области выявили причастность мужчины к похищениям 46 книг в 2017 году, а суд в том же году вынес обвинительный приговор.

Однако один из саратовцев увидел в СМИ информацию и сообщил в Госархив о тех самых 11 книгах, которые он ранее купил у осужденного, а правоохранители их не нашли.

В ходе расследования издания вернули владельцу. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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