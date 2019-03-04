2019-03-04T08:18:40+03:00
Общество

ГЖИ: В сходе снега с крыши на Кутякова виноваты собственники

В доме нет управляющей организации
Екатерина Семенова
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Государственная жилищная инспекция проверила дом №72 по улице Кутякова. Оттуда 1 марта упала глыба льда, которая травмировала двух женщин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, выяснилось, что дом не имеет управляющей организации.

- Ответственность за очистку кровли от снега и наледи в таких случаях лежит на собственниках, — подчеркнули в ведомстве.

За сутки в Саратове были очищены 27 крыш. Работала 21 бригада альпинистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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