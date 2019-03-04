ГЖИ: В сходе снега с крыши на Кутякова виноваты собственники
В доме нет управляющей организации
Изменить размер текста:
Государственная жилищная инспекция проверила дом №72 по улице Кутякова. Оттуда 1 марта упала глыба льда, которая травмировала двух женщин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, выяснилось, что дом не имеет управляющей организации.
- Ответственность за очистку кровли от снега и наледи в таких случаях лежит на собственниках, — подчеркнули в ведомстве.
За сутки в Саратове были очищены 27 крыш. Работала 21 бригада альпинистов.
ИСТОЧНИК KP.RU