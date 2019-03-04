Парализовано движение электротранспорта из Ленинского района

СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-04T08:15:21+03:00

Трамваи и троллейбусы не двигаются по проспекту 50 лет Октября

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Утром 4 марта прервано движение трамваев №3 у остановки «Жиркомбинат» по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщают в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», также остановлено движение троллейбусов №№5 и 10 по проспекту 50 лет Октября. По предварительным данным, причина инцидента — обесточка.

ИСТОЧНИК KP.RU