Парализовано движение электротранспорта из Ленинского района
Трамваи и троллейбусы не двигаются по проспекту 50 лет Октября
Троллейбусы стоят перед остановкой "Стрелка"Фото: Екатерина Семенова
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Утром 4 марта прервано движение трамваев №3 у остановки «Жиркомбинат» по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщают в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», также остановлено движение троллейбусов №№5 и 10 по проспекту 50 лет Октября. По предварительным данным, причина инцидента — обесточка.
ИСТОЧНИК KP.RU