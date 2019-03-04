2019-03-04T08:13:59+03:00
Происшествия

В полночь в подъезде многоэтажки в Саратове взорвали гранату

ЧП случилось на третьем этаже жилого дома
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В доме №3а по улице Лесная Республика Ленинского района Саратова произошел взрыв гранаты. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Сигнал о хлопке поступил дежурному единой диспетчерской службы ровно в полночь.

По данным очевидца, взорвалась учебно-тактическая граната на третьем этаже жилого дома.

Как сообщили в МЧС, жертв и разрушений нет.

Напомним, в здании №3 размещается ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер Ленинского района».

ИСТОЧНИК KP.RU

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