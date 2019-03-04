Силач из Саратова победил на Arnold Сlassic в США
Атлет из Саратова Евгений Гавриленко стал победителем всемирного турнира по силовому экстриму, который прошел в Коламбусе, штат Огайо, США, с 28 февраля по 3 марта.
В течение двух дней ему не было равных в упражнениях категории, где соревновались спортсмены весом до 105 кг. Arnold Сlassic учрежден и проходит при личном участии легенды мирового бодибилдинга, кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера.
Чемпион России, многократный призер различных соревнований по силовому экстриму Евгений Гавриленко уже в третий раз становится призером Arnold Сlassic, до этого он занимал третьи места в 2017 и 2018 году.
Выступление россиянина Гавриленко на Arnold Сlassic 2019.
Тренируется спортсмен в Саратове под руководством Вячеслава Максюты.
- Мы победили!!!! Мы здесь, на другом континенте, чувствовали вашу веру в нас и ваше внимание к нашему делу. Мы любим спорт и нашу Родину, поэтому и показываем такие результаты! — написал в «Инстаграм» Вячеслав Максюта.
Гавриленко и Максюта на Arnold Сlassic 2019
В прошлом, 2018 году, на аналогичных соревнованиях Евгения Гавриленко лично поддерживал Арнольд Шварценеггер и поздравил его с победой.
Арнольд Шварценеггер поздравил силача из Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU