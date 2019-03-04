Силач из Саратова победил на Arnold Сlassic в США

СЕГОДНЯ 07:10 2019-03-04T08:12:59+03:00

О победе Евгения Гавриленко в силовом экстриме сообщил в соцсетях его тренер Вячеслав Максюта

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Атлет из Саратова Евгений Гавриленко стал победителем всемирного турнира по силовому экстриму, который прошел в Коламбусе, штат Огайо, США, с 28 февраля по 3 марта.

В течение двух дней ему не было равных в упражнениях категории, где соревновались спортсмены весом до 105 кг. Arnold Сlassic учрежден и проходит при личном участии легенды мирового бодибилдинга, кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера.

Чемпион России, многократный призер различных соревнований по силовому экстриму Евгений Гавриленко уже в третий раз становится призером Arnold Сlassic, до этого он занимал третьи места в 2017 и 2018 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/695167" frameborder="0"></iframe> Выступление россиянина Гавриленко на Arnold Сlassic 2019.

Тренируется спортсмен в Саратове под руководством Вячеслава Максюты.

- Мы победили!!!! Мы здесь, на другом континенте, чувствовали вашу веру в нас и ваше внимание к нашему делу. Мы любим спорт и нашу Родину, поэтому и показываем такие результаты! — написал в «Инстаграм» Вячеслав Максюта.

Гавриленко и Максюта на Arnold Сlassic 2019

В прошлом, 2018 году, на аналогичных соревнованиях Евгения Гавриленко лично поддерживал Арнольд Шварценеггер и поздравил его с победой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/671186" frameborder="0"></iframe> Арнольд Шварценеггер поздравил силача из Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU