На окраине Саратова мальчик на снегокате выехал под колеса иномарки
В Саратове иномарка сбила ребенка, который катался на снегокате.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась на улице Лесопильная в Заводском районе.
По предварительной версии, пятилетний мальчик катался на снегокате и случайно выехал перед автомобилем Great Wall. За рулем иномарки был 69-летний мужчина.
Ребенок чудом избежал травм, поэтому после осмотра его отпустили из медучреждения.
- Госавтоинспекция Саратовской области призывает родителей контролировать досуг своих детей, не позволять им играть вблизи проезжей части, объяснять детям, что катание с горок, расположенных вблизи проезжей части, может закончиться трагическими последствиями, — отметили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU