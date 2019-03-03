2019-03-03T20:02:57+03:00
Происшествия

На окраине Саратова мальчик на снегокате выехал под колеса иномарки

Ребенок чудом остался без травм
Екатерина Семенова
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В Саратове иномарка сбила ребенка, который катался на снегокате.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась на улице Лесопильная в Заводском районе.

По предварительной версии, пятилетний мальчик катался на снегокате и случайно выехал перед автомобилем Great Wall. За рулем иномарки был 69-летний мужчина.

Ребенок чудом избежал травм, поэтому после осмотра его отпустили из медучреждения.

- Госавтоинспекция Саратовской области призывает родителей контролировать досуг своих детей, не позволять им играть вблизи проезжей части, объяснять детям, что катание с горок, расположенных вблизи проезжей части, может закончиться трагическими последствиями, — отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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