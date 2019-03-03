2019-03-03T17:13:12+03:00
Общество

Осталось расчистить дорогу к двум поселкам Озинского района

Работа осложняется бушевавшей с утра метелью
Екатерина Семенова
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За сутки в Саратовской области был расчищен проезд к 18 селам.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда правительства Романа Бусаргина, по данным на 13 часов воскресенья, 3 марта, остался один район, где не полностью обеспечен проезд к населенным пунктам.

Дорожникам удалось пробиться сквозь заносы на дорогах Питерского и Алгайского районов. В Озинском с утра мела метель, поэтому два населенных пункта пока остаются отрезанными от мира — это поселки Новозаволжский и Северный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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