В Саратове усилится ветер
На дорогах будет скользко
В Саратове будет ветрено и скользкоФото: Екатерина Семенова
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ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, в ночь на понедельник и днем 4 марта ожидается усиление ветра. Он будет дуть с юго-запада и при порывах его скорость достигнет 15-18 метров в секунду.
При этом сохранится гололедица на дорогах.
Жителей города призывают быть осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU