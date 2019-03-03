В Саратове усилится ветер

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-03T15:03:13+03:00

В Саратове будет ветрено и скользко Фото: Екатерина Семенова

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ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, в ночь на понедельник и днем 4 марта ожидается усиление ветра. Он будет дуть с юго-запада и при порывах его скорость достигнет 15-18 метров в секунду.

При этом сохранится гололедица на дорогах.

Жителей города призывают быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU