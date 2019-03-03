2019-03-03T15:03:13+03:00
Общество

В Саратове усилится ветер

На дорогах будет скользко
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове будет ветрено и скользкоВ Саратове будет ветрено и скользкоФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, в ночь на понедельник и днем 4 марта ожидается усиление ветра. Он будет дуть с юго-запада и при порывах его скорость достигнет 15-18 метров в секунду.

При этом сохранится гололедица на дорогах.

Жителей города призывают быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев предупреждают об опасном доме на Комсомольской
В воскресенье снег в Саратове будут убирать на семи улицах
В лобовом столкновении на трассе под Саратовом пострадали два человека
Раненый глыбой льда на Московской пенсионер умер в больнице
Отключена вода в еще нескольких домах Ленинского района
Возбуждено дело о падении глыбы льда на пенсионера в центре Саратова
Отключена вода на 13 улицах Саратова
Певица из Саратова Валерия удалила пост о Зеленском, чтобы не вызывать ссор
Количество занесенных дорог к селам Саратовской области сократилось втрое
В Саратовской области в воскресенье подморозит
Муляж взрывного устройства поднял на ноги экстренные службы в Энгельсе
Саратовский баскетбольный «Автодор» в гостях обыграл «Парму»
Панков: Володин поручил обобщить предложения по сохранению исторического наследия
Следователи начали проверку после падения льда на пожилого жителя Саратова