Саратовцев предупреждают об опасном доме на Комсомольской

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-03T14:16:45+03:00

С крыши дома на Комсомольской грозит сойти снежная лавина. Фото соцсетей

С крыши в любую минуту грозит сойти снежная лавина [фото]

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Саратовцев предупреждают об опасной наледи на крыша дома в центре города.

Как сообщили очевидцы «КП-Саратов», снежная лавина грозит сойти с крыши дома №25 по улице Комсомольская.

По словам очевидцев, снежный пласт завис на высоте второго этажа и держится буквально чудом. Прохожие могут оказаться под ударом в любую минуту, так как на улице держится теплая солнечная погода и снег подтаивает.

Напомним, вчера в Саратове, на улице Московская, 59, в нескольких сотнях метров от дома на Комсомольской, глыба льда рухнула на голову пожилого мужчины. Его госпитализировали, но вскоре пенсионер скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU