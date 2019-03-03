В лобовом столкновении на трассе под Саратовом пострадали два человека
Мужчина и женщина были госпитализированы
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В Саратовском районе произошла авария с участием ВАЗ-2106 и автомобиля Toyota.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», возле поворота на село Латухино водитель отечественного авто не справился с управлением.
«Шестерку» занесло на встречную полосу, где она столкнулась лоб в лоб с иномаркой.
В аварии пострадали два человека — водитель ВАЗа и пассажирка Toyota. Они были госпитализированы специалистами Центра медицины катастроф. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU