Раненый глыбой льда на Московской пенсионер умер в больнице

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-03T12:41:16+03:00

Медики не смогли спасти ему жизнь после тяжелой травмы

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В Саратове скончался пенсионер, которому накануне глыба льда упала на голову.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП произошло 2 марта в 11:10. На проходящего по тротуару мужчину с дома №59 по улице Московская рухнула наледь.

77-летний мужчина был срочно госпитализирован в реанимацию, однако спасти его жизнь не удалось — он скончался в больнице.

- Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с сочетанной травмой. Ему была проведена операция, созван консилиум с привлечением специалистов других медучреждений, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, — рассказал «КП-Саратов» советник министерства здравоохранения области Александр Колоколов.

По данному факту СУ СКР области возбудило уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU