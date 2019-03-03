2019-03-03T13:15:13+03:00
Общество

В воскресенье снег в Саратове будут убирать на семи улицах

18 жителей города пожаловались на плохую уборку снега
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжается работа по уборке снега с улиц города.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, сегодня, 3 марта, основные работы ведутся по улицам: Соколовая, Мясницкая, Чернышевского, Чапаева, Симбирская, Яблочкова и проспекту Строителей.

За минувшие сутки на телефоны «горячих линий» от горожан поступило 996 сообщений. О неудовлетворительной уборке снега заявили 18 жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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