Возбуждено дело о падении глыбы льда на пенсионера в центре Саратова
В Саратове следователи СУ СКР приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту падения глыбы льда на пожилого мужчину.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось около 11:10 в субботу, 2 марта, на улице Московская, 59 (административное здание).
На 79-летнего мужчину с крыши двухэтажного здания рухнула глыба льда и ударила по голове. Мужчине потребовалась срочная госпитализация в реанимационное отделение.
После проведенной проверки, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
В настоящее время следователи опрашивают работников организаций из соседних зданий, сотрудников управляющей компании, а также изъята документация.
ИСТОЧНИК KP.RU