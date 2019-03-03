2019-03-03T10:25:23+03:00
Происшествия

Возбуждено дело о падении глыбы льда на пенсионера в центре Саратова

В управляющей компании изъяты документы
Екатерина Семенова
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В Саратове следователи СУ СКР приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту падения глыбы льда на пожилого мужчину.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП случилось около 11:10 в субботу, 2 марта, на улице Московская, 59 (административное здание).

На 79-летнего мужчину с крыши двухэтажного здания рухнула глыба льда и ударила по голове. Мужчине потребовалась срочная госпитализация в реанимационное отделение.

После проведенной проверки, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

В настоящее время следователи опрашивают работников организаций из соседних зданий, сотрудников управляющей компании, а также изъята документация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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