2019-03-02T19:55:45+03:00
Происшествия

Муляж взрывного устройства поднял на ноги экстренные службы в Энгельсе

«Бомбу» обнаружили в мусорном контейнере
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Днем 2 марта экстренные службы Энгельса были подняты по тревоге – обнаружено взрывное устройство.

В мусороном контейнере на улице Одесской, возле дома №5 увидели сверток с проводами и примотанным к пакету телефоном.

Сообщение об обнаружении предполагаемой бомбы сделал местный житель.

Сотрудники Энгельсспаса и полиции эвакуировали местныъх жителей из домов по близости. ДПС перекрыло дороги и на место вызвали взрывотехников и кинологов с собакой, а также группу разминирования ОМОН из Саратова. После обследования оказалось, что предполагаемое взрывное устройство – муляж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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