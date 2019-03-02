Саратовский баскетбольный «Автодор» в гостях обыграл «Парму»
В Перми «Автодор» в рамках Лиги ВТБ встречался с местной «Пармой». Команды нуждались в выигрыше – Если саратовскому клубу это давало возможность закрепиться в восьмерке сильнейших, то «Парме», которая находилась перед началом матча на предпоследнем. 13 месте, нужно было побеждать, чтобы к этой восьмерке приблизиться.
На своей площадке пермский клуб оказал серьезное давление на саратовцев и уверенно выиграл первую четверть, удерживая преимущество во второй. В третей части игры «Автодор» сократил отставание в 12 очков всего до двух – 77-75.
В последней четверти матча «Автодор» хорошо отработал в защите и еще лучше – в нападении. За 1 минуту 38 секунд до конца игры саратовцы разменяли сотню, уйдя в отрыв на 10 очков – 100-90.
Далее команда Евгения Пашутина спокойно довела матч до победы – 105:93.
Самым результативным в саратовской команде стал американец Перрин Бьюфорд, набравший 30 очков.
Следующий матч «Автодор» проведет 6 марта в Саратове. В 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа его соперником станет немецкий «Вюрцбург». Ответный матч пройдет в Германии 13 марта.По результатам двух встреч определится, кто продолжит участие в турнире.
ИСТОЧНИК KP.RU