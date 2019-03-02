Панков проведет встречу с архитекторами и краеведами

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-02T16:29:38+03:00

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В своем Телеграм-канале "Пара слов" депутат Госдумы Николай Панков рассказал о планируемой вскоре встрече в Саратове по вопросам сохранности памятников архитектуры.

- По поручению спикера Госдумы Володина планируется провести встречу с краеведами и архитекторами. На ней планируется обсудить сохранность исторических зданий с общественностью, профессиональным сообществом. Встречаясь с блогерами по этому вопросу понимаю, что она актуальная. Необходимо выслушать специалистов, обобщить предложения и наметить пути решения. Для разработки конкретных решений. Жду предложений по составу участников встречи, по инициативам в этой сфере. Также предложения можно направить в приёмную спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратове . Она находится на углу улиц Московской и Горького, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU